LUXEMBURG. Für den gestrigen Dienstag und die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale Fahrten unter Alkohol und ohne Führerschein an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am Dienstagnachmittag, 4.3.2025, wurde zur Mittagszeit der Polizei ein Autofahrer aufgrund seiner Fahrweise auf einem Parkinggelände in Bascharage gemeldet. Der gemeldete Wagen konnte anlässlich einer Fahndung wenig später in Niederkorn ermittelt werden. Die Überprüfungen ergaben, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Die Staatsanwaltschaft ordnete Protokollerrichtung gegen den Fahrer an und das Auto zu beschlagnahmen.

Am frühen Dienstagabend kam es in der Avenue du Dix Septembre in Luxembourg in Höhe der Place de France zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Indem der Verdacht bestand, das ein Unfallbeteiligter alkoholisiert war, wurde die Polizei verständigt. Die Polizisten mussten feststellen, dass ein Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass der alkoholisierte Autofahrer einem gerichtlichem Fahrverbot unterliegt, welches er missachtet hatte. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert, der Unfall wurde zu Protokoll genommen.

Am Dienstagabend kam es gegen 23.00 Uhr auf der Autobahn A4, in Höhe des Croix de Gasperich, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Zwei Personen wurden verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort durch die Rettungsdienste zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Bei einem Unfallfahrer verlief der Alkoholtest positiv und ihm musste der Führerschein entzogen werden. Unfallprotokoll wurde erstellt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

In der Nacht zum Mittwoch wurde eine Polizeistreife in Bascharage auf einen Autofahrer aufgrund seiner Fahrweise aufmerksam. Bei der Kontrolle verlief der Alkoholtest positiv und Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)