Es waren dramatische Stunden: Im September stürmt ein Mann mit einer Machete in eine Polizeistation. Davon gibt es auch ein Video. Nun könnte vor dem Landgericht das Urteil gegen ihn fallen.

KOBLENZ. Im Prozess um einen mutmaßlich islamistisch motivierten Machetenangriff auf eine Polizeiwache in Linz wird heute das Urteil erwartet. Der 30-Jährige ist wegen versuchten Mordes am Landgericht Koblenz angeklagt.

Der Mann mit albanischer Staatsbürgerschaft soll im September 2024 mit einer Machete in eine Polizeiwache in Linz im Landkreis Neuwied gegangen sein. Der diensthabende Polizist sperrte ihn jedoch in der Schleuse ein, wo er stundenlang randalierte. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft soll er mit der Ideologie der Terrorgruppe Islamischer Staat sympathisiert haben.

Zum Prozessauftakt im Februar wurde im Gerichtssaal auch ein Video des Angriffs abgespielt. Darin trat der Mann mehrfach gegen das schon kaputte Glas der Schleusentür, stach mit der Machete in das Glas und versuchte, mit der Klinge die Tür aufzuhebeln. (Quelle: dpa)