Trier: Muslimin klagt gegen Verhüllungsverbot – Niqab am Steuer?

TRIER. Eine muslimische Frau aus dem Kreis Trier-Saarburg klagt vor dem Verwaltungsgericht Trier, um eine Ausnahmegenehmigung vom Verhüllungsverbot im Straßenverkehr zu erhalten. Sie begründet die Klage mit ihrer Religionsfreiheit und ihrer religiösen Pflicht, ihr Gesicht auch beim Autofahren zu bedecken.

Hintergrund: Das Verhüllungsverbot im Straßenverkehr

Laut Straßenverkehrsordnung (StVO) dürfen Autofahrer ihr Gesicht nicht verhüllen, um die Identifizierbarkeit sicherzustellen. Dies dient der Überprüfung bei Verkehrsvergehen und soll eine ungehinderte Sicht auf die Fahrbahn gewährleisten.

Die Argumente der Klägerin

Die 30-jährige, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern erklärt, dass sie auf ein Auto angewiesen sei, da der öffentliche Nahverkehr in ihrem Wohnort unzureichend sei. Die Fahrt zur Moschee dauere beispielsweise eine Stunde mit dem Bus. Ohne das Tragen des Niqab würde sie eine religiöse Sünde begehen.

Sicherheitsbedenken des Landesbetriebs Mobilität (LBM)

Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) lehnt eine Ausnahmegenehmigung ab. Vertreter des LBM erklärten, dass ein Gesichtsschleier die Rundumsicht der Fahrerin einschränken und durch Verrutschen ein Sicherheitsrisiko darstellen könne. Zudem sei die Anbindung des Wohnortes an den ÖPNV nicht unzumutbar.

Präzedenzfall in Rheinland-Pfalz

Dies ist einer der ersten Fälle dieser Art in Rheinland-Pfalz. Ein ähnlicher Fall wurde bereits vor dem Oberverwaltungsgericht Koblenz im August 2024 verhandelt, wobei die Klage abgewiesen wurde. Das Gericht entschied damals, dass das Verhüllungsverbot zur Sicherheit im Straßenverkehr beitrage und eine uneingeschränkte Sicht erfordert.

Gerichtsurteil wird erwartet

Das Verwaltungsgericht Trier wird in den kommenden Wochen eine Entscheidung in dem Fall fällen. Das Urteil könnte eine wichtige Signalwirkung für weitere Fälle in Deutschland haben.

