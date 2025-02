Schwerer Crash mit Auto und Bus bei Bitburg: Fahrer in Lebensgefahr

BITBURG. Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 50 nahe Bitburg in der Eifel sind vier Menschen verletzt worden.

Ein Fahrer schwebe in Lebensgefahr, ein weiterer Mensch sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei in Wittlich mit. Zudem habe es zwei Leichtverletzte gegeben. An dem Unfall waren laut Polizei ein Auto und ein Bus beteiligt. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.

Die Unfallstelle auf der B50 zwischen Bitburg-Stahl und Oberweis war vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt. Eine örtliche Umleitung sei eingerichtet.