Schneeglatte Autobahn: Drei heftige Crashs auf der A62

FREISEN/NONNWEILER/A62. Am heutigen Donerstag, 05.12.2024, kam es zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr auf der A62 zu drei Glätteunfällen.

Der erste Unfall ereignete sich zwischen Türkismühle und Nonnweiler. Hier kam es zu einem Zusammenstoß zwischen vier Beteiligten. Ein Pkw fuhr auf schneeglatter Fahrbahn in die Leitplanke und die anderen drei Nachfolgenden konnten zum Teil nicht mehr ausweichen und stießen zusammen.

Eine Frau aus dem Landkreis Trier-Saarburg wurde leicht verletzt. Für die restlichen Beteiligten blieb es bei Blechschäden. Der zweite Unfall ereignete sich exakt in der Gegenrichtung. Hier kam ein 30-jähriger Fahrer aus Ludwigshafen mit seinem BMW, der noch mit Sommerreifen bestückt war, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Er wurde nicht verletzt.

Der dritte Unfall passierte kurz vor dem Rastplatz Freisener Kreuz kurz hinter der AS Freisen in Fahrtrichtung Trier. Hier kam der 21-jährige Unfallfahrer aus dem Raum Kaiserslautern wegen nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Opel nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug landete auf dem Dach in Unfallendstellung. Auch dieser Fahrer kam lediglich mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus.