FCK springt in Spitzengruppe: Rote Teufel siegen klar auf Schalke

GELSENKIRCHEN/KAISERSLAUTERN. Der 1. FC Kaiserslautern wird immer mehr zum Aufstiegsanwärter. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang siegte mit einem überzeugenden Auftritt 3:0 (1:0) beim FC Schalke 04.

Die Pfälzer schafften das sechste Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga in Serie ohne Niederlage und haben nun bereits 23 Punkte.

Vor 62.075 Zuschauern in Gelsenkirchen erzielten Ragnar Ache in der 12. Minute, Daniel Hanslik (52.) und Daisuke Yokota (61.) die Tore für Kaiserslautern. Die Gäste präsentierten sich in der Offensive spielfreudig und in der Defensive stabil.

Schalke war vorne aber auch zu harmlos, um die Roten Teufel ernsthaft zu gefährden. Zudem leisteten sich die Gastgeber vor allem im zweiten Durchgang in der Defensive große Lücken. Der FCK-Coach musste dennoch auch eine schlechte Nachricht verkraften: Kurz vor der Pause wechselte er Ache verletzungsbedingt aus. Kaiserslauterns Toptorjäger musste von Betreuern gestützt werden.