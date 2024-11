Bewaffnete Person im Bus? Großer Polizeieinsatz am Wittlicher Hauptbahnhof

WITTLICH. Wie die Polizeiinspektion Wittlich mitteilt, kam es am heutigen Freitag, 29.11.2024, an der Bushaltestelle vor dem Wittlicher Hauptbahnhof in Wengerohr gegen 15.30 Uhr zu einem öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz.

Fahrgäste hatten zuvor eine verdächtige, möglicherweise bewaffnete Person in einem Bus gemeldet.

Letztendlich konnte durch die eingesetzten Kräfte der Polizeiinspektion Wittlich nach Überprüfung festgestellt werden, dass es sich bei der Mitteilung um eine Fehleinschätzung handelte.

Der Einsatz konnte somit nach kurzer Zeit beendet und Entwarnung gegeben werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.