Saarland: Starke Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus – Bewohner evakuiert

SAARBRÜCKEN. Am heutigen Samstag wurde gegen 3.21 Uhr über Notruf den Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei ein Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in der Fischbachstraße in Saarbrücken-Rußhütte gemeldet.

Vor Ort konnte an dem Anwesen eine starke Rauchentwicklung aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss festgestellt werden. Durch die zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten Bewohner aus dem ersten Obergeschoss aus ihrer Wohnung unverletzt evakuiert werden. Mit entsprechender Schutzausrüstung konnte die Brandwohnung durch die Feuerwehr betreten werden. Dort waren glücklicherweise keine Bewohner anzutreffen und der Schwelbrand konnte schnell abgelöscht werden. Wie später ermittelt werden konnte, waren die Bewohner im Laufe des Abends und der Nacht nicht zuhause gewesen und wurden erst später von dem Brandgeschehen in Kenntnis gesetzt.

Im Rahmen einer ersten Brandortbegehung konnte noch keine abschließende Brandursache ermittelt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Die Bewohner des ersten Obergeschosses konnten nach Abschluss aller Arbeiten wieder in ihre Wohnung. Die Brandwohnung wurde komplett zerstört und war unbewohnbar. Die Bewohner kamen bei Familienangehörigen unter. Die Fischbachstraße war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach)