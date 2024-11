Weihnachtsmärkte im Visier: So schützen sie sich vor Taschendieben auf den Märkten

TRIER. Lebkuchen, glitzernde Lichter und der Duft von Glühwein – die Weihnachtsmärkte der Region ziehen derzeit zahlreiche Besucher an. Doch während sich viele Menschen auf das besinnliche Treiben freuen, nutzen auch Taschendiebe die dichte Menschenmenge für ihre kriminellen Machenschaften.

Trickbetrüger unterwegs: So arbeiten die Diebe

Die Polizei warnt vor den gängigen Maschen der Diebe. Beliebt sind dabei der „Rempler“, der „Beschmutzer“, der „Falsche Tourist“ oder der „Drängler“. In all diesen Fällen wird das Opfer gezielt abgelenkt, um unbemerkt an Wertsachen zu gelangen. Informationen zu den Tricks der Taschendiebe bietet die Polizeiliche Kriminalprävention online an.

So schützen Sie sich auf dem Weihnachtsmarkt

Damit der Besuch des Weihnachtsmarktes nicht mit einem bösen Erwachen endet, hat das Polizeipräsidium Trier einige wichtige Tipps zusammengestellt:

Weniger ist mehr: Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen.

Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen. Privatsphäre wahren: Halten Sie beim Bezahlen Ihre Geldbörse diskret.

Halten Sie beim Bezahlen Ihre Geldbörse diskret. Trennung von Karte und PIN: Bewahren Sie diese niemals zusammen auf.

Bewahren Sie diese niemals zusammen auf. Wertsachen nah am Körper: Tragen Sie Geld und Papiere in verschlossenen Innentaschen.

Tragen Sie Geld und Papiere in verschlossenen Innentaschen. Taschen sichern: Handtaschen gehören geschlossen auf die Vorderseite des Körpers oder fest unter den Arm.

Handtaschen gehören geschlossen auf die Vorderseite des Körpers oder fest unter den Arm. Achtsamkeit in der Menge: Gedränge oder plötzliche Berührungen können Ablenkungstaktiken sein.

Sollte es doch zu einem Diebstahl kommen, empfiehlt die Polizei, den Vorfall sofort zu melden und gestohlene Karten umgehend unter der zentralen Notrufnummer 116 116 sperren zu lassen.