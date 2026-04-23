Lkw fängt auf A61 Feuer und löst Waldbrand aus

SPEYER/SCHIFFERSTADT/A61 – Durch ein Feuer an einem Lastwagen auf der A61 bei Speyer ist ein kleinerer Waldbrand ausgelöst worden.

Der unbeladene Lkw sei während der Fahrt in Brand geraten, nachdem an Bord die Motorkontroll-Leuchte aufgeleuchtet habe, teilte der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer mit. Der Fahrer stellte den Laster demnach auf dem Seitenstreifen ab und blieb unverletzt.

Die Flammen hätten dann auf trockene Vegetation neben der Autobahn übergriffen, etwa 100 Quadratmeter Waldfläche seien in Brand geraten. Für die Löscharbeiten wurde die A61 in Richtung Norden voll gesperrt. Der Lastwagen brannte den Angaben nach komplett aus.