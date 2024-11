Trier: Sicherheitskonzept der Polizei für Weihnachtsmarkt – Messerverbot ist zu beachten

TRIER. Die Vorfreude auf einen heißen Glühwein, süße Waffeln und leckere Grumberschnietscher wird auch dieses Jahr wieder tausende Einheimische sowie Gäste aus Nah und Fern auf den Trierer Weihnachtsmarkt locken. Bekannt als einer der schönsten Märkte im ganzen Bundesgebiet, weiss die Polizei Trier aber auch, dass bei so viel buntem Licht immer auch ein wenig Schatten mitschwingt.

Damit Taschendieben und Co. das Leben so schwer wie möglich gemacht wird, hat die Polizeiinspektion Trier als einsatzführende Dienststelle ihr Sicherheitskonzept wie jedes Jahr auf den Prüfstand gestellt und wird neben Altbewährtem diesmal auch Neues in den Einsatz bringen.

Unverändert und immer ansprechbar werden uniformierte Streifen an allen Öffnungstagen des Weihnachtsmarktes für Sicherheit auf dem Gelände zwischen Hauptmarkt und Domfreihof sorgen. Weniger auffällig, dafür mit einem wachsamen Auge, werden Beamte der Kriminalpolizei Ausschau nach Langfingern halten und unvorsichtigen Besuchern wichtige Tipps zum Erhalt der eigenen Wertsachen geben.

Gleichfalls bewährt haben sich die scharfen Augen der temporär installierten Videokameras, die das Veranstaltungsgelände überwachen werden. Hier gilt es darum, im Falle von herausragenden Ereignissen, diese beweiskräftig aufgezeichnet zu haben sowie frühzeitig Gefahren und Störungen erkennen zu können. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag, das Sicherheitsgefühl aller Besucher zu stärken. Weitere Hintergründe dazu können über https://s.rlp.de/trweihnachtsmarkt24 abgerufen werden.

Neu und ganz im Sinne einer bürgernahen Polizei wird eine mobile und temporäre Wache im Veranstaltungsbereich als Anlaufstelle für die Belange der Weihnachtsmarktbesucher aufgebaut werden. Zu finden ist die Wache, die sich in Form eines mobilen Containers präsentiert, direkt gegenüber der Liebfrauenkirche an der Mauer vor der Dominformation. Freitags, samstags und sonntags zwischen 14.00 und 20.00 Uhr, dann wenn die besucherstärksten Zeiten zu erwarten sind, stehen hier Polizeibeamte für die Anliegen der Besucher jederzeit zur Verfügung.

Zuletzt ist es der Polizei Trier ein besonderes Anliegen, auf eine neue Gesetzesänderung hinzuweisen: Seit der Reform des Waffengesetzes ist es verboten, auf öffentlichen Veranstaltungen wie beispielsweise dem Weihnachtsmarkt, Waffen im weitesten Sinne mitzuführen. Dies bedeutet auch, dass sämtliche Arten von Messern unter diesen Begriff fallen und selbst das kleine Taschenmesser bei einem Besuch des Weihnachtsmarktes besser zu Hause gelassen wird. Die Ordnungsbehörden hoffen dabei auf das Verständnis der Bevölkerung und behalten sich vor, die neue Regelung auch zu kontrollieren.

In Hoffnung auf einen sorgenfreien Bummel über den Trierer Weihnachtsmarkt wünscht die Polizei Trier allen Besuchern eine besinnliche Vorweihnachtszeit. (Quelle: Polizeidirektion Trier)