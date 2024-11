Ran an die Bücher: Gymnasium Hermeskeil beim Bundesweiten Vorlesetag

HERMESKEIL. Seit vielen Jahren ist die Teilnahme am Bundesweiten Vorlesetag, eine Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung, eine beliebte Tradition am Gymnasium Hermeskeil. Am dritten Freitag im November beteiligen sich alljährlich die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums an Deutschlands größtem Vorleseevent und begeistern Jung und Alt.

Sowohl beim Besuch externer Institutionen als auch intern am Gymnasium selbst steht der Vormittag ganz im Zeichen des Lesens und Zuhörens. Zahlreiche Lerngruppen gestalten den besagten Freitagmorgen durch die Leseaktion und daran anknüpfende Aktionen.

Auch in diesem Jahr war es am 15. November wieder soweit: Die Klassenpaten der Klassenstufen fünf und sechs sowie einige Oberstufenkurse schwärmten aus, um mit ihrem Lesevortrag zu begeistern. Neben den Orientierungsstufenklassen besuchten die Schülerinnen und Schüler die Adolph-Kolping-Kita sowie die Grundschulen Beuren, Hermeskeil, Osburg und Züsch.

Die Klassenpaten lasen für unsere Fünftklässler den Beginn von Cornelia Funkes Jugendroman „Tintenherz“. Im Anschluss daran wurden gemeinsam Lesezeichen gebastelt und Malvorlagen gestaltet. Ein Grundkurs Deutsch der MSS 13 erzählte die Sage „Der grüne Ritter“, passend zum aktuellen Unterrichtsthema „Ritter und Burgen“ und fand viele aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer in Form von Viertklässlern an der Grundschule Beuren. Nach dem Lesevortrag wurden noch gemeinsam Wappen gestaltet und gegenseitig präsentiert. In den dritten Klassen wurden zwei zum Thema „Wetter“ passende Märchen vorgelesen. Auch hier kam die Kreativität nicht zu kurz: Gymnasiasten und Grundschüler bastelten gemeinsam Windräder.

Dieser Tag war für alle Beteiligten ein schönes Erlebnis, da Literatur eben auch Kommunikation und Austausch initiiert, Gemeinschaft schafft und zum Sammeln von Erfahrungen einlädt. Das Gymnasium Hermeskeil freut sich bereits jetzt aufs nächste Jahr, wenn es wieder heißt: Ran an die Bücher und Ohren auf – jetzt wird vorgelesen! (Quelle: Gymnasium Hermeskeil)