Verfolgungsjagd in Luxemburg: Suff-Fahrer haut vor Polizei ab

DIEKIRCH. Kurz vor 5.00 Uhr wurde die Polizei in Diekirch auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches entgegen der Fahrtrichtung in einem Kreisverkehr gesteuert wurde. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug, welches schließlich an der Wohnadresse des Fahrers stoppte.

Dieser verschwand jedoch sofort ins Haus und kehrte erst einige Minuten später zurück. Danach verneinte er zunächst, am Steuer des Fahrzeugs gesessen zu haben, und gab an, der Beifahrer hätte dieses gesteuert.

Während dieser Amtshandlungen wurden die Beamten zusätzlich von der ebenfalls anwesenden Mutter des Mannes beleidigt. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich schlussendlich heraus, dass der Fahrer bereits einem provisorischen Fahrverbot unterlag.

Der an der Dienststelle ausgeführte Alkoholtest verlief ebenfalls positiv. Anzeige wurde ebenfalls gegenüber dem Beifahrer erstellt, da dieser die andere Person ohne Führerschein sowie in alkoholisiertem Zustand fahren ließ. (Quelle: Police Grand-Ducale)