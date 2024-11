++ Region: Milder Wochenstart – doch dann wird’s wieder winterlich ++

OFFENBACH. Wolkig und mild startet die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad. Am Nachmittag könnte allerdings der erste Regen aufziehen und sich auch in der Nacht zum Dienstag oft halten. Im Verlauf der Nacht kühlt es zudem auf acht bis vier Grad ab.

Am Dienstag wird es laut DWD vor allem grau: Viele Wolken und nur vereinzelt etwas Sonne bestimmen das Bild am Himmel. Es bleibt allerdings oft trocken bei acht bis zwölf Grad, in höheren Lagen um sechs Grad.

Der Mittwoch zeigt sich dann noch einmal etwas ungemütlicher. Der DWD erwartet eine starke Bewölkung und zeitweise Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben und elf Grad. In der Nacht zum Donnerstag kann es im höheren Bergland vereinzelt Schneeregen oder Schnee mit Glättegefahr geben.

Auch am Donnerstag hält sich das Grau. Bei einer meist geschlossenen Wolkendecke regnet es zeitweise und die Temperaturen pendeln sich zwischen fünf und neun Grad ein. In der Nacht droht Bodenfrost. (Quelle: dpa)