Luxemburg: Ausgebüxte Kuh sorgt für Aufregung auf Autobahn

LIVINGEN. Eine ausgebüxte Kuh hat am Samstag auf der A3 in Luxemburg für Wirbel gesorgt, wie L’essentiel berichtet. Das in Panik geratene Tier sei mehrfach über die Mittelleitplanke gesprungen, so Zeugen.

Die Beamten der Police Grand-Ducale wurden gegen 15.00 Uhr verständigt. Es gelang ihnen nicht, das aufgebrachte und aggressive Tier vom Verkehr abzuschirmen. Beide Seiten der Autobahn mussten daher komplett gesperrt werden. Es wurden Betäubungspfeile eingesetzt. Das Tier wurde schließlich bis zum Eintreffen des Eigentümers an der Leitplanke festgebunden.

Ein Polizeiauto wurde bei der Aktion beschädigt. Erst gegen 18.30 Uhr lief der Verkehr wieder normal. (Quelle: L’essentiel)