RÜMELINGEN. Am Nachmittag des 1. November 2024 wurde ein Einbruch in ein Haus in Rümelingen gemeldet. Vor Ort konnten die Polizeibeamte die Einbrecher überraschen, wobei es einer Person gelang die Flucht zu ergreifen.

Der zweite mutmaßliche Täter wurde gestellt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft im Centre socio-éducatif de l’Etat untergebracht. Das Diebesgut konnte sichergestellt werden und Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)