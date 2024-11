Müll in Brand gesetzt – Flammen greifen auf Gemeindehaus im Saarland über

BLIESKASTEL. Am 31.10.2024 kam es um ca. 18.37 Uhr am Gemeindehaus in der Straße „Grießackerweg“ in Blieskastel-Breitfurt zu einem Brandgeschehen. Hierbei wurde durch bislang unbekannte Täter eine Restmülltonne an der Kellertür des Hauses entleert und der Unrat auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt.

Das Feuer griff auf das Gebäude über und es wurden Teile der Kellertür sowie die Fassade beschädigt. Durch die schnellen Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das gesamte Anwesen verhindert werden. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)