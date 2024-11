Verfolgungsjagd in Luxemburg: Flüchtender kracht in zwei Fahrzeuge

GILSDORF. In der Nacht des 1.11.2024 kam es gegen 0.45 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Police Grand-Ducale und einer Person, die sich einer Kontrolle entziehen wollte. Ersten Informationen nach kollidierte die flüchtige Person in der rue principale in Gilsdorf in einer S-Kurve mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, als sie versuchte ein anderes Fahrzeug zu überholen.

Durch den Aufprall kollidierte das flüchtige Fahrzeug mit einem weiteren entgegenkommenden Fahrzeug. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die über zweckdienliche Informationen über das Unfallgeschehen verfügen, sich bei der Polizeidienststelle Diekirch/Vianden unter der Telefonnummer (+352) 244-80 1000, oder per E-Mail [email protected] zu melden. (Quelle: Police Grand-Ducale)