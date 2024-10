ESCHDORF. Gegen 13.45 Uhr kam es am 22.10.2024 in Eschdorf An der Gaass zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein Arbeiter rund sechs Meter von einem Dach stürzte. Der schwer verletzte Mann wurde an Ort und Stelle von den Rettungsdiensten notversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Es besteht keine Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft sowie die Gewerbe- und Grubenaufsicht wurden in Kenntnis gesetzt und Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)