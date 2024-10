Region: Wandtresor mit Schmuck und Bargeld geklaut – sechsstelliger Schaden

IDAR-OBERSTEIN. Am Samstagnachmittag, dem 14. Oktober, zwischen 13.40 Uhr und 16.50 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Diedesbach“ in Idar-Oberstein.

Die Täter entwendeten einen Wandtresor mit hochwertigen Schmuck und Bargeld im Wert einer niedrigen sechsstelligen Summe. Womöglich haben die Täter den Tresor mit einer vor Ort aufgefunden Sporttasche abtransportiert. Wer hat etwas beobachtet und kann Hinweise geben?

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden (Telefon: 0651/9779-2290). (Quelle: Polizeipräsidium Trier)