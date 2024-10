Freispruch bewegt die Region: „Justice for Micha“ Demonstration am Freitag in Spangdahlem – alle Infos

SPANGDAHLEM. Nach dem Urteil im Prozess um den tödlichen Messerangriff auf der Wittlicher Kirmes wird es am Freitag, den 18. Oktober 2024, eine Demonstration unter dem Motto „Justice for Micha“ geben.

Die Veranstaltung wurde von einer Privatperson bei der Versammlungsbehörde der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr angemeldet. Die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr mit einem Aufzug über die sog. „Overflow-Road“, die parallel zur L 46 verläuft. Der Aufzug endet auf dem Besucherparkplatz neben dem Haupttor der Airbase Spangdahlem. Im Anschluss findet dort eine Kundgebung statt. Etwa 1.000 Teilnehmer werden, laut Behörde, erwartet.

Treffpunkt, An- und Abreise

Die Teilnehmer werden gebeten, ab 16.00 Uhr den Mitfahrerparkplatz an der Autobahn A60 in Höhe Spangdahlem anzufahren. Dort wurden zusätzliche Parkplätze geschaffen, die von Ordnern zugewiesen werden. Während der An- und Abreise zu der Veranstaltung ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, ist auch die Air Base Spangdahlem über die Versammlung informiert und steht in engem Austausch mit der Verwaltung.

Die Demonstration ist eine Reaktion auf den Prozess, der die Öffentlichkeit tief bewegt hat.