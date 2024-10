Aggro-Fahrer auf der B50: Lichthupe, Ausbremsen, zu dichtes Auffahren

SIMMERN. Am gestrigen Mittwoch, den 16.10.2024, ereignete sich gegen 16.47 Uhr auf der B50, wenige hundert Meter vor der Ausfahrt Simmern/Hunsrück in Fahrtrichtung Trier, ein bemerkenswerter Vorgang, welcher den Straftatbestand der Nötung erfüllen könnte.

Was war passiert: Demnach fiel ein VW Caddy mit bekannten Kennzeichen dadurch auf, dass er eine andere Verkehrsteilnehmerin, unterwegs mit einem Opel Adam, über eine längere Fahrstrecke durch dichtes Auffahren, Lichthupe bedrängte und auch versuchte rechts zu überholen. Kurz vor der Abfahrt Simmern bremste der männliche Fahrer des VW Caddy diese Autofahrerin unvermittelt aus und hielt sein Fahrzeug einfach auf der Mitte der Fahrbahn der B50 an.

Er stieg aus, schrie die Autofahrerin an, machte ein Bild und verließ schließlich die B50 an der besagten Abfahrt in Richtung Stadt Simmern (Sonnenhof). Der Verkehr auf der zu diesem Zeitpunkt stark befahrenen B50 kam völlig zum Erliegen. Die Polizei Simmern fragt jetzt: Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen und wurde jemand durch das Fahrverhalten oder den verursachten Stillstand gefährdet? Hinweise erbeten unter der Telefonnummer 06761/921-0. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)