„Das ist ab jetzt euer Wald!“ – Eröffnung des Schulwaldgeländes Oberemmel-Wiltingen

Groß war die Freude der Kinder, als Jürgen Große, Vorsitzender der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung, am Donnerstag, 10. Oktober verkündete: „Das ist ab jetzt euer Wald!“ Gemeinsam mit den Schulgemeinschaften der Grundschulen Oberemmel, Wiltingen und der Don-Bosco-Schule sowie Vertretern von Verbandsgemeinde und Landesforsten hat die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung den zweiten Schulwald in der Verbandsgemeinde Konz offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Das Schulwaldprojekt liegt der Stiftung besonders am Herzen. Nachdem im letzten Jahr der erste Schulwald in Wasserliesch eröffnet wurde, sind die Verantwortlichen stolz darauf, dass nun gleich drei Schulen an diesem zweiten Projekt beteiligt sind. Ziel ist es, allen interessierten Grundschulen der Verbandsgemeinde ein Schulwaldgelände zur Verfügung zu stellen, das den Wald als lebenswichtiges Ökosystem ins Zentrum des Lernens rückt.

Die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung möchte die Schulen dabei unterstützen, den Kindern ein nachhaltiges Bewusstsein für den Umweltschutz und die Bedeutung des Waldes zu vermitteln. Denn nur was man versteht, lernt man zu schätzen, und was man schätzt, möchte man auch schützen.

Michael Roth, Leiter der Grundschule Oberemmel, unterstrich anlässlich der Übergabe des neuen Schulwaldgeländes: „Es ist toll, dass unsere Kinder nun gemeinsam in einem eigenen Schulwald Naturerlebnisse erfahren und Entdeckungen machen können. Wir freuen uns aufs Lernen mit Herz und Verstand in diesem geschützten Raum.“

Ein solches Projekt erfordert viele helfende Hände und positive Unterstützung. Ein Dank gebührt deshalb den Projektpartnern: der Verbandsgemeinde Konz, den Landesforsten und den Schulgemeinschaften Oberemmel, Wiltingen und Don-Bosco und besonders der Sparkasse Trier für die finanzielle Unterstützung des Projekts.

Die Stiftung freut sich über die positive Resonanz auf das Schulwaldprojekt und darauf, in naher Zukunft noch weitere Schulwälder eröffnen zu können und dazu beizutragen, unseren Kindern die Bedeutung des Waldes näherzubringen.