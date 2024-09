++ Wetter in der Region: Regnerisch und bewölkt zum Wochenstart ++

OFFENBACH. Der Hochdruckeinfluss lässt nach. Tiefer Luftdruck sorgt ab der Nacht zum Montag für einen wechselhaften und kühleren Witterungsabschnitt in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Heute wird das Wetter heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Im Tagesverlauf zieht von Südwesten dichtere Bewölkung auf. Am Abend tritt von der Südeifel her über das Saarland bis zur Südpfalz geringe Schauerneigung auf, einzelne kurze Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 25, im höheren Bergland um 20 Grad. Schwacher Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Montag ist der Himmel stark bewölkt bis bedeckt, gebietsweise kommt es zu schauerartigem Regen, vereinzelt mit kurzen Gewittern. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 13 und 11 Grad, in der Eifel bis 8 Grad.

Der Montag präsentiert sich meist stark bewölkt bis bedeckt bei zeitweise auftretendem schauerartigem, teils gewittrigem Regen. Nachmittags kommt es von Westen her zu Auflockerungen und nachlassendem Niederschlag. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 21, in höheren Lagen um 16 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. Nachts zeigt das Wetter sich zunächst wolkig teils gering bewölkt, später von Westen her stark bewölkt. Ausgangs der Nacht kommt es im Südwesten zu schauerartigem Regen, Es gibt einen Temperaturrückgang auf 12 bis 10, in höheren Lagen 8 Grad.

Für den Dienstag sagen die Meteorologen wechselnde bis starke Bewölkung und zeitweise schauerartigen Regen voraus, der vereinzelt gewittrig ist. Höchsttemperatur 16 bis 19 Grad bei mäßigem Wind aus Südwest. Die Nacht zum Mittwoch wird wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauer und Tiefstwerten zwischen 11 und 8 Grad. (Quelle: DWD)