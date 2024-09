Stark alkoholisiert auf Gegenfahrbahn geraten: Zwei Verletzte bei Frontal-Crash im Saarland

OTTWEILER-LAUTERBACH. Auf der L289, ca. 300 Meter hinter dem Ortsausgang Lautenbach, in Fahrtrichtung Fürth, kam es am gestrigen Samstagabend, gegen 20.00 Uhr, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der 47-jährige Fahrzeugführer eines Mercedes Benz kam in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, nach links auf die Gegenfahrbahn.

Hier kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden PKW der Marke Renault einer 31-jährigen Fahrerin aus Kirkel. Die beiden Fahrzeuginsassen der Fahrzeuge wurden mit erstdiagnostizierten leichten Verletzungen mittels zweier Krankenwagen zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Weitere Informationen zum Gesundheitszustand liegen derzeit nicht vor.

Beim Unfallverursacher wurde eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter zwei Promille. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die L289 war im Bereich Unfallörtlichkeit für die Unfallaufnahme, Erstversorgung der Beteiligen und den anschließenden Abschlepp- und Reinigungsarbeiten für ca. anderthalb Stunden gesperrt. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)