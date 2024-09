Parteitag in Kaiserslautern: BSW gründet Landesverband in Rheinland-Pfalz

KAISERSLAUTERN. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gründet am heutigen Sonntag (11.00 Uhr) einen Landesverband in Rheinland-Pfalz. Die namensgebende Bundesparteivorsitzende Wagenknecht wird nach Angaben der Veranstalter wegen der parallelen Landtagswahl in Brandenburg voraussichtlich nicht am Gründungsparteitag in Kaiserslautern teilnehmen.

Für den zweiköpfigen Landesvorsitz kandidieren der Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich, früherer Linkspartei-Landesvorsitzender, und Sina Listmann. Ulrich zufolge ist Listmann als Unternehmerin und Journalistin eine Quereinsteigerin. Weitere Kandidaturen sind möglich.

Rund die Hälfte der Kandidaten habe früher nichts mit der Linken zu tun gehabt, hieß es. Geplant ist unter anderem eine Rede von Jessica Tatti, Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführerin der Gruppe BSW im Bundestag.

Mit der Gründung des BSW Rheinland-Pfalz wird die Partei in zehn Bundesländern mit einem Landesverband vertreten sein. Zuletzt gründeten sich die Landesverbände in Bremen und in Niedersachsen. Das BSW hatte sich als Bundespartei im Januar um die frühere Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht gegründet. (Quelle: dpa)