LUXEMBURG. Am Abend des 6.9.2024 wurde ein Überfall in Höhe der Cour du Couvent in Luxemburg-Bonneweg gemeldet, bei dem ersten Informationen nach sich eine Gruppe von drei Männern einem Mann näherte.

Einer dieser Männer bedrohte das Opfer und entwendete ihm mehrere Gegenstände aus seiner Tasche, wobei es ebenfalls zu Handgreiflichkeiten kam. Anschließend flüchteten die Männer. Ermittlungen wurden diesbezüglich eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)