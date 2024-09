Gladiators Trier: Kartenverkauf für die ersten sechs Heimspiele startet

TRIER. Der Kartenverkauf für die ersten sechs Heimspiele startet am Montag, den 09.09. um 12:00 Uhr. Die Gladiators, der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) und die Betreibergesellschaft der Arena, die MVG, freuen sich in diesem Rahmen bekannt zu geben, dass das Angebot zur kostenfreien Nutzung des ÖPNV mit der Eintrittskarte zu den Heimspielen der Gladiators auch in der neuen Saison fortgeführt wird.

Alle Tickets für die Heimspiele der Gladiators gelten am Veranstaltungstag weiterhin als Kombitickets und ermöglichen eine Nutzung der Verkehrsmittel im gesamten VRT-Bereich. Dadurch müssen die Gladiators Trier ihre Tageskartenpreise jedoch kurz vor Beginn des Tageskartenverkaufs noch einmal anpassen. Diese Anpassung wird aufgrund gestiegener Zuschauerzahlen und der damit verbundenen höheren Auslastung der Busse sowie dem häufigeren Einsatz von Sonderbussen notwendig. Die Preisanpassung beträgt pauschal einen Euro pro Ticket und betrifft ausschließlich die Tageskarten. Dauerkarten für die Saison 2024/25 sowie Tickets für das Pokalspiel am 13.9. gegen Frankfurt sind von dieser Anpassung ausgenommen.

Achim Schmitz, Präsident der Gladiators Trier, betont: „Wir bedauern, dass wir die Tageskartenpreise kurzfristig anpassen müssen und hoffen auf Verständnis von Seiten unserer Fans und Zuschauer. Dass unsere Tageskarten weiterhin als Kombiticket genutzt werden können, ist sehr wichtig für uns, denn wir möchten unseren Fans eine möglichst angenehme An- und Abreise zu unseren Heimspielen ermöglichen. Darum sind wir froh, dass dieses Angebot der VRT auch für die nächste Saison gilt“.

„Wir als Verkehrsverbund Region Trier freuen uns, dass wir den Fans der VET-CONCEPT Gladiators auch in der kommenden Saison eine bequeme und umweltfreundliche An- und Abreise zu den Spielen ermöglichen können“, sagt Barbara Schwarz, Geschäftsführerin des VRT.

Die Tageskarten für die ersten sechs Heimspiele sind sowohl über den Online-Ticketshop, zu den regulären Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle und über den Kartenvorverkauf in der Tuchfabrik erhältlich. Auch die Tickets für das Pokalspiel gegen Frankfurt, mit dem die Gladiatoren am Freitag in die Saison starten sind dort verfügbar. (Quelle: Vet-Concept Gladiators Trier)