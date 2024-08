Trier: Stadt führt Tempo 30 auf Hauptverkehrsachse ein – Dieser Abschnitt ist betroffen

TRIER. Wie der Volksfreund berichtet, wird die Stadt Trier eine kürzlich erfolgte Änderung des Straßenverkehrsgesetzes, die den Kommunen mehr Speilraum gibt, nutzen, um auf einer Hauptverkehrsachse Tempo 30 einzurichten. Bereits zuvor hatte die Stadt z. B. auf der Straße vor dem Kindergarten Sankt Maternus in Neu-Heiligkreuz die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert.

Nun nimmt die Stadt die L145 in Visier, die bei Longuich beginnt und am Verteilerkreis an den Kaiserthermen endet. Laut Bericht der Unfallkommission befinden sich Crash-Hot Spots an den Einmündungen Pacelliufer/Pellinger Straße, Wasserweg/Schöndorfer Straße, Kaiserthermenkreisel/Olewiger Straße sowie Christoph- und Balduinstraße (lokalo.de berichtete). Für die letztgenannte Straße will die Stadtverwaltung nun Tempo 30 anordnen, so der Volksfreund.

Dies wird auf dem 120 Meter langen Abschnitt zwischen den Einmündungen der Christoph- und der Sichelstraße gelten. Die Schilder sollen in der ersten Septemberwoche aufgestellt werden. Erst vor wenigen Wochen wurde in der Bruchhausenstraße, der Moselstraße, der Deutschherrenstraße und in der Franz-Ludwig-Straße Tempo 30 eingeführt (lokalo.de berichtete). (Quelle: Trierischer Volksfreund)