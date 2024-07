Bundespolizei: Zwei Personen in Trier festgenommen – u.a. illegaler Aufenthalt

TRIER. Am gestrigen Dienstag nahm die Bundespolizei Trier zwei Personen im Stadtgebiet fest.

Nachts nahmen die Beamten einen 27-jährigen Aserbaidschaner, Insasse eines Reisebusses, fest. Wegen Erschleichens von Leistungen war er zu einer Geldstrafe von 40 Euro, plus Kosten von 106,50 Euro, verurteilt. Weiterhin lagen noch zwei Aufenthaltsermittlungen und ein Schengen-Treffer Luxemburgs vor. Zudem hält sich der 27-Jährige seit Oktober 2023 unerlaubt im Bundesgebiet auf. Nach Zahlung der Geldstrafe inkl. Kosten wurde er zur zuständigen Ausländerbehörde entlassen.

Mittags wurde ein 23-jähriger Deutscher festgenommen. Der wohnsitzlose Mann wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier wegen Bedrohung gesucht. Er hatte in einer Sprachnachricht an die Großeltern einer 5-Jährigen geäußert, dass er der Enkelin den Hals aufschneiden werde. Trotz ordnungsgemäßer Ladung und Belehrung blieb er ohne genügende Entschuldigung der Hauptverhandlung fern. Darüber hinaus waren noch drei Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz anhängig. Zu guter Letzt lag noch ein Vollstreckungsauftrag zur Vermögensabschöpfung in Höhe von 900 Euro vor, welcher aufgrund fehlender Barmittel, bzw. werthaltiger Gegenstände nicht vollstreckt werden konnte. Nach richterlicher Vorführung erfolgte die Einlieferung in die JVA Trier. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Trier)