Freie Wähler: Landesverband Rheinland-Pfalz meldet starken Mitgliederzuwachs

KOBLENZ. Die Freien Wähler Rheinland-Pfalz geben einen beachtlichen Mitgliederzuwachs im Jahr 2023 bekannt. Laut einer Berichterstattung des SWR haben die Freien Wähler ihren Mitgliederbestand um 64 Prozent (+380) erhöht. Damit sind sie die am schnellsten wachsende Partei in Rheinland-Pfalz.



Christian Zöpfchen, Generalsekretär der Freien Wähler Rheinland-Pfalz, kommentiert: „Kein anderer Landesverband der Freien Wähler ist bundesweit so deutlich gewachsen wie der in Rheinland-Pfalz. Dies zeigt, dass wir mit unseren politischen Zielen und unserem Engagement bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Der Erfolg bei Kommunalwahlen und der Einzug in den Landtag 2021 haben uns sichtbar gemacht und unsere Präsenz gestärkt.“



Mit einem Mitgliederzuwachs von rund 17 Prozent im ersten Halbjahr 2024 setzt sich der positive Trend fort. Im Vergleich dazu verzeichnen die etablierten Parteien deutliche Mitgliederschwunde. Die CDU, mitgliederstärkste Partei in Rheinland-Pfalz, habe im vergangenen Jahr 2,4 Prozent (-814 Mitglieder) verloren, heißt es von den Freien Wählern.



„Die Freien Wähler sind eine etablierte Größe in der rheinland-pfälzischen Landespolitik. Unser kontinuierliches Wachstum und die steigende Anzahl an Mandatsträgern sind ein klares Zeichen dafür, dass wir die Bedürfnisse und Sorgen der Bürger ernst nehmen und effektiv vertreten,“ so Zöpfchen weiter. „Im Gegensatz zur CDU, die hinter ihren Erwartungen zurückbleibt, kommen wir bei den Bürgern an und bieten eine verlässliche politische Heimat.“ (Quelle: Freie Wähler Rheinland-Pfalz)