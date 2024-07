Empfang im Rathaus: Triers neue Weinkönigin Melika Zare kommt aus dem Iran

TRIER. Einige Wochen vor ihrer offiziellen Krönung am 31. Juli hat sich Triers neue Weinkönigin Melika Zare im Rathaus vorgestellt, wo sie von Oberbürgermeister Wolfram Leibe begrüßt wurde. Zare ist in einer Stadt aufgewachsen, die einer berühmten Rebsorte ihren Namen gegeben hat: Shiraz im Iran.

Dass sie nun Botschafterin für den Wein aus der ältesten Stadt Deutschlands wird, war allerdings nicht vorherzusehen, zumal das alkoholische Getränk im streng islamischen Staat Iran verboten ist und allenfalls privat konsumiert werden kann. Melika Zare lebt seit 2019 in Deutschland und kam über Hamburg nach Trier. Tiefere Kenntnisse über den Weinbau an der Mosel und im Trierer Winzerort Olewig hat sie als Kellnerin im Restaurant des Weinguts von Nell erworben: „Es gefällt mir, mit den Gästen über die verschiedenen Sorten zu reden und Empfehlungen zu geben“, sagt die 22-Jährige.

Kürzlich hat Zare am Eifel-Gymnasium in Neuerburg ihr Abitur bestanden, jetzt strebt sie ein Medizinstudium an. Und nebenbei Weinkönigin? „Es ist eine tolle, aber auch verantwortungsvolle Aufgabe, die Stadt Trier zu repräsentieren. Am meisten freue ich mich darauf, viele neue Leute kennenzulernen.“

Zu den ersten neuen Bekanntschaften der designierten Weinkönigin gehört OB Leibe, mit dem sie in den kommenden Monaten viele Termine absolvieren wird. Allen voran das traditionelle Olewiger Weinfest, das vom 2. bis 5. August unter der Schirmherrschaft von Leibe stattfindet. Veranstalter ist erneut die Trier-Olewiger Event GbR, in der sich sieben Winzer und Gastwirte des Stadtteils zusammengefunden haben. (Quelle: Stadt Trier)