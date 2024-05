Vulkaneifel: 17-Jährige von Pkw erfasst und schwer verletzt

HILLESHEIM. Wie die Polizei Daun mitteilt, befuhr eine 77-Jahre alte Autofahrerin am gestrigen Montagvormittag die Augustinerstraße in Hillesheim in Richtung „Am Markt“.

Eine Fußgängerin, die die Straße queren wollte, wurde von dem herannahenden Pkw erfasst, über die Motorhaube und anschließend zurück auf die Straße geschleudert.

Die 17-Jährige verletzte sich hierbei schwer. Der Rettungsdienst brachte die Jugendliche in ein nahegelegenes Krankenhaus. Laut ersten Angaben sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich.