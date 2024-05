Freibäder der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell öffnen am Samstag ihre Türen

KELL AM SEE/SAARBURG. Das Team der Bäder hat in den vergangenen Wochen intensiv die kommende Freibadsaison vorbereitet und die beiden von der Verbandsgemeinde betriebenen Freibäder in Saarburg und Kell am See öffnen pünktlich zum Beginn der Pfingstferien am Samstag, 18. Mai, ihre Türen.

Neben der Einführung eines vergünstigten Abendtarifs und einer Schüler-Ferienkarte werden die bisherigen 10er und 30er Karten durch neue „Freischwimmer“-Rabattkarten ersetzt, die bis zu 20% Ersparnis auf alle Ticketpreise (auch ermäßigte) ermöglichen.

Denn je nach Wert der erworbenen „Freischwimmer“-Rabattkarte reduzieren sich die Einzeleintritte, die wie im vergangenen Jahr bei 5 Euro (3 Euro ermäßigt) liegen. Die Silberkarte kann mit einem Guthaben von 75 Euro aufgeladen werden und bietet einen Rabatt von 5 Prozent auf alle Eintrittspreise. Für die Goldkarte beträgt das Aufladeguthaben 120 Euro und der Rabatt steigt auf 10 Prozent. Die Platinvariante ermöglicht es, 200 Euro aufzuladen und von einem Rabatt von 20 Prozent zu profitieren.

Die Rabattkarten sind gültig für alle Bäder der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, können also sowohl im Sommer in den Freibädern als auch im Winter im Hallenbad verwendet und nach Verbrauch des Guthabens wieder neu aufgeladen werden. Dies ist entweder vor Ort an den Badkassen möglich oder im neuen Online-Ticketshop, der voraussichtlich ab dem 18. Mai über die Website der Verbandsgemeinde unter www.saarburg-kell.de zu erreichen ist. Noch gültige 10-er und 30er Karten behalten weiterhin ihre Gültigkeit und können vor Ort getauscht werden.

Dort können die Karten aufgeladen, aber auch Einzeltickets oder Familienkarten für die Bäder erworben werden. Bei Verlust können die „Freischwimmer“-Rabattkarten außerdem gesperrt und neu ausgestellt werden.

Der neue Abendtarif bietet Badebegeisterten einen vergünstigten Eintritt von 4 Euro (2,50 Euro ermäßigt) in die Bäder ab 1,5 Stunden vor Ende der Öffnungszeit.

Die Schüler-Ferienkarte ermöglicht Schülerinnen und Schülern unbegrenzten Eintritt in die beiden Freibäder während der gesamten Sommerferien und kann nur vor Ort nach Vorlage eines Schülerausweises für 75 Euro erworben werden (mit entsprechender Rabattkarte ist eine Vergünstigung auf bis zu 60 Euro möglich).

Das beheizte Freibad in Saarburg bietet ein 50 Meter-Schwimmerbecken mit Sprungbecken (3-Meter- und 1-Meter-Sprungtürme), ein Erlebnisbecken mit 45 m Großrutsche und andere Attraktionen. Kleine Badegäste können sich im Kinderplanschbecken und auf einem Spielplatz vergnügen. Für Sonnenhungrige und aktive Gäste sind großzügige Liegewiesen und ein Beachvolleyballfeld vorhanden. Zusätzlich gibt es kostenfreies WLAN und einen Kiosk.

Das Freibad Saarburg ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr geöffnet und samstags, sonntags (sowie an Feiertagen) von 9 bis 19 Uhr.

Das beheizte Freibad Hochwald bei Kell am See bietet ein Schwimmer- und Sprungbecken mit einer 1- und 3-Meter Sprunganlage, ein Nichtschwimmerbecken mit Breitrutsche sowie ein Planschbecken mit Sonnensegel. Eine Sonnenterrasse gibt Überblick über die gesamte Anlage mit Beach-Volleyballfeld, Tischtennisplatte, Sandkasten, Kiosk und dem angegliederten Campingplatz für Dauer- und Kurzcamper. Das Freibad Hochwald ist dienstags bis sonntags (sowie an Feiertagen) von 12 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Letzter Einlass in beide Freibäder ist 45 Minuten vor Betriebsende. Die ermäßigten Tarife gelten für Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 17 Jahren, Schüler, Studenten und Auszubildende sowie Schwerbehinderte mit GdB von mind. 50%. Die Ferienkarte gilt ausschließlich für Schülerinnen und Schüler und wird nur vor Ort nach Vorlage des Schülerausweises ausgestellt.

Am Eröffnungstag am kommenden Samstag findet um 10 Uhr im Freibad Saarburg ein Inforundgang für alle interessierten Badegäste statt. Dort werden die zuletzt erfolgten Sanierungsarbeiten und die weiteren Planungen für das Bad erläutert. Ein analoger Inforundgang soll demnächst auch im Freibad Hochwald stattfinden (Termin wird noch bekannt gegeben).

Eintrittspreise (mit Kundenkarte zusätzliche Rabatte möglich):

▪️ Einzelkarte: 5 Euro

▪️ Einzelkarte ermäßigt: 3 Euro

▪️ Abendtarif: 4 Euro

▪️ Abendtarif ermäßigt: 2,50 Euro

▪️ Familienkarte (2 Erwachsene und 2 Kinder): 14,50 Euro

▪️ Schüler-Ferienkarte: 75 Euro

▪️ „Freischwimmer“-Rabattkarte Silber: 75 Euro Guthaben und 5 Prozent Rabatt auf alle Eintrittspreise

▪️ „Freischwimmer“-Rabattkarte Gold: 100 Euro Guthaben und 10 Prozent Rabatt auf alle Eintrittspreise

▪️ „Freischwimmer“-Rabattkarte Platin: 200 Euro Guthaben und 20 Prozent Rabatt auf alle Eintrittspreise



An Schlechtwettertagen behält sich die Badleitung eine kurzfristige Schließung der Bäder vor. Weitere Informationen erhalten die Bürgerinnen und Bürger an den Badkassen oder unter 06581 988700.