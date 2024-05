Luxemburgische Stock-Car-Meisterschaft: Erster Renntag mit packenden Blechduellen

HELLANGE. Vor einem breiten Publikum wurde in Hellange am vergangenen Donnerstag, den 9. Mai 2024, der erste von insgesamt sechs Renntagen der luxemburgischen Stock-Car-Meisterschaft ausgetragen. Der Meisterschaftsauftakt, organisiert vom Veranstalterteam der Les Diables Rouges Dudelange, konnte unter hervorragenden Wetterbedingungen ausgetragen werden und die zahlenden Zuschauer sollten nicht enttäuscht nach Hause gehen.

Spektakel in zwei Rennkategorien

In insgesamt zwei verschiedenen Rennkategorien wurde Action und Spektakel angeboten. Etliche haarsträubende und blechstrapazierende Rennmanöver standen auf der Tagesordnung, so dass abwechslungsreiche Ausscheidungs- und Finalläufe ausgetragen werden konnten.

Obwohl dieses Jahr mit dem Stock-Cars-Club Kayl ein Verein weniger am Start ist und das Starterfeld spärlicher besetzt war als im Vorjahr konnten tolle Rennduelle dargeboten werden sowohl in Klasse 1 wie auch in Klasse 2.

Die Rennresultate des Tages

Insgesamt sechs abwechslungsreiche und ereignisreiche Rennläufe wurden dem zahlreich erschienenen Publikum angeboten.

Ein Überblick über den Tagesablauf:

In der Klasse 1 (bis 2800ccm) war das Tornado Team Hamm das dominierende Team an diesem Renntag und konnte sich den Tagessieg herausfahren, gefolgt von den Les Diables Rouges Dudelange, dem Racing Team Power Bull’s Préizerdaul und dem Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux. In der Einzelwertung war es Yves Pastoret (49/Hamm) vorbehalten als Meisterschaftsleader in den anstehenden Renntag zu starten.

In Klasse 2 (bis 2000ccm) waren es erwartungsgemäss die Pilotinnen und Piloten des Racing Team Power Bull’s Préizerdaul welche sich als Tagessieger eintragen konnten gefolgt vom Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux. Im Einzelklassement war es Claude Schumacher (85/Power Bull’s) welcher sich den Tagessieg sichern konnte.

Hier die einzelnen Rennresultate:

Folgender Meisterschaftslauf am 20. Mai in Alzingen

Schlag auf Schlag folgt der zweite Renntag. Nur knapp elf Tage verbleiben den Akteuren Zeit um ihre Rennboliden fit zu machen, wenn traditionsgemäß an Pfingstmontag, den 20. Mai 2024, das Tornado Team Hamm zum kommenden Meisterschaftslauf nach Alzingen einlädt.

Zusätzliche Informationen

Die kompletten Rennresultate, aktuelle News oder Informationen über die einzelnen Rennkategorien können unter www.stock-cars.lu nachgelesen werden. Weitere Informationen können via Mail an [email protected] angefragt respektive im offiziellen Facebook-Blog “Stock-Cars Luxembourg” nachgelesen werden. (Quelle: Fédération Luxembourgeoise du Stock-Car)