TRIER: Verkehrsbehinderungen wegen Demonstrationszug am Samstag

TRIER. Wegen eines Demonstrationszuges kann es am Samstag, 11. Mai, ab 20 Uhr zu Verkehrsbehinderungen in Trier kommen. Das teilte die Stadt Trier am Mittwoch mit.

Laut Anmeldung werden sich 250 bis 300 Demonstrierende um 20 Uhr am Augustinerhof treffen und von dort über Augustinerstraße, Gerty-Spies-Straße, Stresemannstraße, Fleischstraße, Hauptmarkt, Simeonstraße, Porta-Nigra-Platz, Paulinstraße, Zeughausstraße, Zurmaiener Straße zum Parkplatz vor dem Nordbad ziehen.

Dort findet eine Abschlusskundgebung statt. Wo der Demonstrationszug passiert, kann es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen und zeitweiligen Sperrungen kommen.

Wegen der Abschlusskundgebung ist der Parkplatz am Nordbad an der Peter-Lambert Straße ab 18 Uhr bis zum Ende der Veranstaltung gesperrt.