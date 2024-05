Fahrzeugübergabe: Großzügige Spende an die Feuer- und Wasserwehr Langsur

TRIER/TRIER-LAND. Als vor drei Jahren die Jahrhundertflut über die Verbandsgemeinde Trier-Land heranbrach, waren ganz besonders die Flusstäler von Sauer und Kyll betroffen.

In dieser Notsituation zeigte sich aber auch, wie groß die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung allgemein und insbesondere innerhalb der „Blaulicht-Familie“ ist.

So kam es, dass die Freiwillige Feuerwehr der hessischen Stadt Wendlingen am Neckar im Bereich der Ortsgemeinde Langsur im Einsatz war und den Menschen Hilfe in höchster Not leistete.

Mit im Einsatz war damals auch der Gerätewagen – Transport (GW-T) der Wendlinger Feuerwehr. Dieses Fahrzeug, das der Versorgung von Einsatzstellen mit schwerem Material dient, kehrt nun an den ehemaligen Einsatzort zurück und zwar dank der Spende der Stadt Wendlingen auf Dauer.

Bürgermeister Michael Holstein und Sebastian Bach, Wehrführer der Feuerwehr Langsur, nahmen das Fahrzeug vor Ort dankend in Empfang und betonten beide, wie willkommen und hilfreich das GW-T im Einsatzbereich der Wasserwehr Langsur zukünftig sein wird.

Die Verbandsgemeindeverwaltung erstellt zurzeit ein Beladungskonzept für dieses Fahrzeug als Bestandteil der Wasserwehr Trier-Land für die Sauer. Dazu sagt Bürgermeister Michael Holstein: „Die Flutkatastrophe aus dem Jahr 2021 hat uns Schwachstellen aufgezeigt, die wir nun schrittweise abbauen. Dazu gehört auch der Aufbau einer Wasserwehr an der Sauer, um unsere Feuerwehren im Hochwasser- und Starkregenfall nachhaltig zu stärken.“