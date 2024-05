Feuerteufel legt zwei Brände in Gemeinschaftsschule: Schule komplett geräumt

LOSHEIM AM SEE. Wie die Polizei Nordsaarland mitteilt, kam es am heutigen Mittwoch, 08.05.2024, gegen 12.08 Uhr, in der Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule zu einer zweifachen Brandstiftung.

Dabei wurde zunächst Brand in einer Damentoilette im Hauptgebäude der Schule gelegt, wobei das Feuer auf die Abtrennwand sowie die Decke übergriff. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr vollständig abgelöscht werden.

Unmittelbar danach wurde versucht, eine weitere Toilettenanlage in Brand zu setzen. Hier griff das Feuer jedoch nicht über. Es entstand Sachschaden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Gemeinschafts-Schule musste komplett geräumt werden.

Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet und dauern an.