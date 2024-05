RLP: Mann stirbt in Therme – Identität des Toten unklar

KOBLENZ. In einer Therme in Bad Breisig ist am Montag, den 29.4.2022, gegen 18.00 Uhr, ein Mann verstorben. Die Identität des Toten konnte bislang nicht geklärt werden, weshalb die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung bittet.

Ausweispapiere oder Dokumente, die auf die Identität des Verstorbenen schließen lassen, hatte der Mann nicht bei sich. Er führte auch keinen PKW-Schlüssel mit, so dass vermutet wird, dass der Mann aus der näheren Umgebung stammt. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Touristen handelt oder die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgte.

Personenbeschreibung:

– geschätztes Alter 70-75 Jahre

– graue Haare, grauer Bart

– braune Augenfarbe

– 185 cm groß, schlanke Statur

Bekleidung:

– Bluejeans der Marke „&LAD“, Größe 30/32

– Beiger Ledergürtel mit silberfarbener Schnalle

– Schwarze Lederschuhe mit Klettverschluss (Hersteller: Josef Seibel)

– Anthrazitfarbenes, gemustertes Hemd

– Blaues Langarmshirt

– Beigefarbener Blouson

Mitgeführte Gegenstände:

– Einzelner Schlüssel mit Aufdruck „Lock“

– Schwarze Stofftasche mit dem Aufdruck „Orion“

– Schwarzes Ledertäschchen mit Reißverschluss

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Toten machen? Wo wird ein Mann, auf den die Beschreibung passt, vermisst? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise machen?

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Mayen, 02651/801-0, oder die Polizeiinspektion in Remagen, 02642/9382-0. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)