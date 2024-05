310 Millionen Euro Volumen – ADD genehmigt diesjährigen Haushalt des Landkreises Trier-Saarburg

TRIER. Der diesjährige Haushalt des Landkreises Trier-Saarburg ist von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier genehmigt worden. Mit der offiziellen Bekanntmachung des Kreishaushaltes, die in der kommenden Woche erfolgen wird, kann die in den vergangenen Monaten notwendige „Interims-Haushaltsführung“ beendet werden. Diese war vor allem mit Beschränkungen in der Investitionstätigkeit verbunden.

Landrat Stefan Metzdorf ist froh, dass die Genehmigung des im Januar verabschiedeten Haushaltes nun endlich vorliegt, denn nun können die geplanten Investitionen umgesetzt werden. „Die Projekte sind für die weitere Entwicklung des Kreises ganz entscheidend“, fügt er hinzu. Dazu gehörten unter anderem Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich der kreiseigenen Schulen, der Kreisstraßenbau sowie die Umsetzung des Beschaffungsplanes im Brand- und Katastrophenschutz. Noch in diesem Jahr werde sich an einem Leuchtturmprojekt ganz konkret zeigen, wie sich die Investitionen auswirken: Mit der Frida-Kahlo-Schule in Schweich könne eine vorbildliche Schulbaumaßnahme erfolgreich abgeschlossen werden. Der Schulneubau, der mit einem inklusiven Ansatz verbunden ist, entsteht in intensivem Zusammenwirken mit der Verbandsgemeinde Schweich und wird im Herbst eingeweiht.

Der Kreistag Trier-Saarburg hatte den Haushalt 2024 nach umfangreichen Vorberatungen am 22. Januar beschlossen. Die Kreisverwaltung hatte ihn daraufhin der ADD vorgelegt. Der Haushalt sei unter schwierigen Rahmenbedingungen erstellt worden, erläutert der Landrat. Die zahlreichen Haushaltsstellen seien seitens der Kreisverwaltung mit kritischem Blick überprüft worden. Besonders erfreulich sei, dass der Haushalt in der Planung ausgeglichen sei. „Damit ist es erneut möglich, die Kreisumlage für die Ortsgemeinden stabil zu halten. Das schont die Gemeinden“, so Stefan Metzdorf.

Das Haushaltsvolumen des Kreises beträgt rund 310 Millionen Euro. Insgesamt sieht der Haushaltsplan Investitionen in Höhe von rund 54 Millionen Euro vor. Hinzu kommen die freiwilligen Leistungen des Kreises, die in der Summe rund 12 Millionen Euro betragen.

(Kreis Trier-Saarburg)