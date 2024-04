++ Luxemburg: Francisco Antonio Agostinho A. wird seit dem 4.4. vermisst ++

LUXEMBURG. Der 60-jährige Francisco Antonio Agostinho Aniceto wird seit Donnerstag, den 4.4.2024, um 16.00 Uhr, vermisst.

Der Vermisste ist zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat braune Augen, kurze, krause, schwarze Haare und trägt eine Brille. Er spricht Portugiesisch und Französisch.

Als er zuletzt gesehen wurde, trug er eine graue Jacke und eine dunkle Jeanshose.

Jegliche Informationen zu der vermissten Person und deren Aufenthaltsort sollen bitte an die Polizeidienststelle Käerjeng/Péiteng per Tel. (+352) 244 56 1000 oder per E-Mail: [email protected] weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)