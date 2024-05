TRIER. Wie die Stadt Trier in den sozialen Medien mitteilt, werden am heutigen Samstag, ab ca. 11 Uhr, auf dem Parkplatz der Firma Möbelum, Aachener Straße 66 in Trier-West, Sandsäcke für die Anwohnerinnen und Anwohner bereit gestellt.

Ferner teilt die Stadt mit, dass die Unterführung im Speyer in Euren unter Wasser steht und gegenwärtig nicht passiert werden kann. Die Feuerwehr sei unterwegs. Die Stadtt bittet darum, nicht zu versuchen, von Trier-Süd dort einzufahren.