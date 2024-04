Mit hohem Tempo an wartenden Fahrzeugen vorbeigefahren – Biker schwer verletzt

ANDERNACH. Gegen 12 Uhr am Samstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer in Andernach. Dieser befuhr die Konrad-Adenauer-Allee in Fahrtrichtung Koblenzer Straße.

Der Unfallgegner befuhr die Scheidsgasse vom Rhein kommend und beabsichtigte nach links auf die Konrad-Adenauer-Allee abzubiegen. Obwohl zwei Fahrzeuge sowie ein weiteres Motorrad anhielten, um dem von rechts kommenden Fahrzeug seine Vorfahrt zu gewähren, fuhr der Kraftradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit links an den wartenden Fahrzeugen vorbei und kollidierte mit dem PKW.

Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in ungefährer Höhe von 10.000 Euro. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Andernach verbracht. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Bei der Unfallaufnahme und den Abschleppmaßnahmen wurden die Einsatzkräfte erheblich von Verkehrsteilnehmern gestört, welche die temporäre Absperrung der Konrad-Adenauer-Allee einfach ignorierten und in diesen Bereich einfuhren. Insgesamt wurden deswegen über zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen erfasst. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)