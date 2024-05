++ Kreis Trier-Saarburg aktuell: So ist die Lage – Situation in Riveris kritisch ++

TRIER/SAARBURG. Wie die Kreisverwaltung Trier-Saarburg nach einer Lagebesprechung der Wehrleiter am heutigen Samstagmorgen mitteilt, ist es aktuell wichtig, dass die Bevölkerung in Anbetracht der noch immer angespannten Hochwasserlage nicht „helfende Hände“ mobilisiert, da die Hilfskräfte noch im Einsatz sind.

Die Lage in den Verbandsgemeinden des Kreises Trier-Saarburg stellt sich derzeit wie folgt dar:

In der VG Ruwer ist die Situation in Riveris immer noch kritisch. Die Riveristalsperre ist zur Zeit im Ablass des Überlaufs mit 6000 Litern pro Sekunde. Im Dorf bzw. auf der Hauptstrasse laufen aktuell Wassermassen in einer Höhe von 1 – 1,5 Meter hinunter. Der Überlauf der Talsperre ist mit 39 cm über dem Überlauf gemessen worden, pro Stunde ca. ein Zentimeter Rückgang dieses Pegels. Die Straße von Waldrach nach Riveris ist nicht passierbar. Die Zufahrt Riveris ist nur über Morscheid möglich. Die Pegel fallen schon leicht (Waldrach, Kasel). Erste Aufräumarbeiten beginnen. Es wird dazu aufgerufen, das Dorf zu meiden. Es sollen keine „helfenden Hände“ mobilisiert werden.

In der VG Schweich gab es beim Feller Bach nur durch Regenmassen Störungen, die beseitigt werden konnten. Es gab Warnungen der Campingplätze Riol, Pölich, Mehring. In Trittenheim wurde ein Hotel evakuiert, die Betroffenen sind in der Turnhalle untergebracht.

In der VG Saarburg-Kell wurde in Schoden der Damm nochmals um 100 Meter erweitert. Er ist ausreichend gesichert. In Saarburg steigt das Wasser im Altersheim rasant, der Technikraum ist nicht betroffen, nur der Aufzugschacht ist vollgelaufen. Einsatzkräfte sind zum Stabilisieren vor Ort. In der Stadt Saarburg ist das Mühlenmuseum betroffen. Hier ist noch kein Aufräumen in Sicht, das Wasser steigt noch. In Serrig stehen Häuserfronten z.T. noch 50 cm tief unter Wasser.

Die Feuerwehren der VG Hermeskeil helfen anderen Verbandsgemeinden. In der VG Trier-Land ist das Sauertal betroffen (Edingen-Godendorf, Igel). Hier gibt es derzeit noch keine Aufräumarbeiten durch steigende Pegelstände. Hilfskräfte sind vor Ort. (Quelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg)