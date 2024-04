Nach Schussabgabe: Geschlagen, beleidigt und bespuckt – Familienmitglieder gehen auf Polizisten los!

ANDERNACH/BAD EMS. Am gestrigen Mittwochabend, 3. April, erhielt die Polizei erhielt die Polizei in Andernach die Meldung über eine Schussabgabe und eine bedrohte Person in Kruft. Bei dem anschließenden Einsatz und einer folgenden Wohnungsdurchsuchung wurden die Einsatzkräfte geschlagen, bespuckt und beleidigt!

Bei der Untersuchung des Vorfalls am Ort des Geschehens stellten die Einsatzkräfte zunächst eine Patrone sicher, die aus einer Schreckschusspistole stammte. In der Folge machten die Ermittler eine Wohnung in Bad Ems ausfindig und führten dort mit einem umfangreichen Polizeiaufgebot eine Durchsuchung nach der Waffe durch.

Dabei kam es zu erheblichen Widerstandshandlungen durch Faustschläge gegenüber den eingesetzten Beamten – auch wurden die Einsatzkräfte durch die Familienmitglieder beleidigt und bespuckt. Erst durch die Androhung des Einsatzes eines Polizeihundes konnte die Situation schließlich beruhigt werden.

Die Schreckschusswaffe konnte nicht aufgefunden werden. Die verletzten Polizeibeamten waren weiterhin dienstfähig. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen laufen.

(Quelle: Polizei)