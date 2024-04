Girls‘ Day am 25. April: Handwerk bietet Einblicke in den Berufsalltag

TRIER. Unter dem Motto „Jetzt kommst du!“ steht der Girls‘ Day in diesem Jahr am 25. April an. Der Aktionstag bietet Schülerinnen ab der fünften Klasse jährlich die Chance, Berufe kennenzulernen, die traditionell als „männlich“ angesehen werden.

Handwerksbetriebe sind aufgerufen, sie in ihr Unternehmen einzuladen und ihnen dort das Handwerk näherzubringen. Alternativ können Betriebe eine digitale Veranstaltung anbieten, an der die Mädchen online teilnehmen. Wer sich am Mädchenaktionstag beteiligen will, kann sein Angebot kostenlos in das Girls‘ Day-Radar unter www.girls-day.de eintragen. Nach kurzer Prüfung wird es freigeschaltet. Interessierte Schülerinnen können sich anschließend online oder telefonisch dafür anmelden.

Auch die Handwerkskammer (HWK) Trier beteiligt sich seit mehr als 20 Jahren am Girls‘ Day. Im neuen Campus Handwerk bekommen Schülerinnen aus der Region am Mädchen-Aktionstag die Chance, das Handwerk zu entdecken und sich über verschiedene Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten zu informieren. Dazu sind Mädchen aus allen Schulformen in die Ausbildungswerkstätten der HWK eingeladen. In der Elektrowerkstatt gibt es noch freie Plätze. Ansprechpartnerin bei der HWK Trier ist Petra Kollmann, E-Mail: [email protected], Tel. 0651 207-232.

INFO GIRLS‘ DAY:

Am bundesweiten Girls‘ Day lernen Mädchen Berufe kennen, in denen es weniger als 40 Prozent weibliche Auszubildende oder Studentinnen gibt, beispielsweise in den Bereichen IT, Handwerk, Naturwissenschaften, Technik. Der erste Girls‘ Day – Mädchen-Zukunftstag in Deutschland fand im Jahr 2001 statt. Diese bundesweite Aktion wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem Deutschen Gewerkschaftsbund und der Initiative D21 gemeinsam ins Leben gerufen.