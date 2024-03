Großstadthelden Manderscheid spenden für Kinderstation des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich

WITTLICH/MANDERSCHEID. Nach einer erfolgreichen Karnevalssession überreichte der Großstadthelden e.V. aus Manderscheid eine fantastische Spende in Höhe von 1.000 Euro an die Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich.

Die beiden Großstadthelden Isabell Schmitz (1. Vorsitzende – 4. von rechts) und Daniel Pantenburg (ehemals 2. Vorsitzender – Mitte) besuchten stellvertretend im Namen des gesamten gemeinnützigen Vereins die Kinder- und Jugendstation mit dieser freudigen Nachricht.

Die Spendenaktion wurde durch Herrn Kretzschmar und Herrn Pantenburg initiiert, die sich nach beeindruckenden 17 Jahren (!) aus dem Vorstand der Großstadthelden verabschiedeten. Die Verbundenheit zu ihrem regionalen Krankenhaus und der Wunsch Kinder in Not zu unterstützen, bekräftigte ihre Entscheidung unter anderem die Kinderstation des Verbundkrankenhauses zu fördern. „Bei unserer Spendenaktion war allen Großstadthelden die Fokussierung auf Kinder und Jugendliche in schwierigen Situationen und die zusätzliche Unterstützung benötigen sehr wichtig. Wir sind froh, dass mit unserer Spende Projekte umgesetzt werden können, die der Versorgung von Kindern und Jugendlichen zugutekommen“, untermauern Isabell Schmitz und Daniel Pantenburg das Engagement.