Einsatz der Berufsfeuerwehr bei Fahrzeugbrand in Trier-Zewen

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Foto: pixabay/Symbolbild

TRIER. Wie die Berufsfeuerwehr Trier mitteilt, kam es am heutigen Samstag zu einem Einsatz in Trier-Zewen.

Grund des Einsatzes, der um 8.41 Uhr begann, war ein Fahrzeugbrand in der Fröbelstraße. Laut Erstmeldung handelt es sich um den Brand eines Baggers. Der Bagger war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Menschen kamen nicht zu Schaden.

An dem ca. halbstündigen Einsatz waren ein Löschzug der Feuerwache eins und zwei, die Freiwillige Feuerwehr Zewen und der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen der Berufsfeuerwehr beteiligt, insgesamt rund 20 Einsatzkräfte.

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