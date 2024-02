Mehrere Garagen in Flammen: Zwei Menschen bei Brand verletzt

SAARBRÜCKEN. Bei einem Garagenbrand in Saarbrücken sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Beide erlitten leichte Rauchvergiftungen, als sie ihre Autos aus den brennenden Fahrzeugunterständen im Stadtteil Bischmisheim holten, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte.

Demnach war das Feuer in einer der Garagen ausgebrochen und griff auf die anderen über, in denen unter anderem Autos und ein Traktor geparkt waren. Ein Motorrad brannte aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen und verhindern, dass auch das angrenzende Wohnhaus in Brand geriet. Der Sachschaden wurde auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar. (Quelle: dpa)