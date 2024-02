Hunsrück: Fastnachtswagen kippt um – Sechs Verletzte!

NANNHAUSEN/KIRCHBERG Wie die Polizei in Simmern mitteilt, befuhr am heutigen Sonntag ein Fahrzeuggespann, bestehend aus Traktor und Motivwagen gegen 13.00 Uhr die L 228 aus Unzenberg kommend in Richtung K3/Kirchberg.

Auf dem Motivwagen befanden sich mehrere Personen. An der Kreuzung Kauerbach L228/K3 bog der Wagen nach rechts auf die K 3 ab und kam ins Schleudern. Der Anhänger kippte letztlich auf die linke Seite um.

Die Personen konnten alle eigenständig den Anhänger verlassen. Es wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand 5 Personen leicht und 1 Person schwerer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Am Anhänger entstand hoher Sachschaden, war jedoch noch fahrbereit.

Unfall Fastnachtswagen Nannhausen, 11.02.24. Fotos: STEIL TV 1 von 5

Die Unfallaufnahme ist mittlerweile abgeschlossen. Die Fahrbahn ist wieder freigegeben.